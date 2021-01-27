Love_work_

Смонтирую ваш ролик - от простых нарезок до сложных и длинных видео со спецэффектами.

Смонтирую ваш ролик - от простых нарезок до сложных и длинных видео со спецэффектами. И всё это по крайне низкой цене(это реально, посмотрите, многие фрилансеры сильно завышают цену за выполнение заказов) и с больших качеством.

Заказывай! Я - профессионал своего дела)

*ЧЕКАЙ портфолио*

в данном кворке

монтаж, переходы, титры и спецэффекты

- сделаю работу в короткие сроки

- монтаж приятен глазу

- могу делать как спокойные ролики, так и динамичные

- использую монтажные приемы из кино, базируюсь на основах комфортного монтажа

- могу работать как по чёткому плану, так и предлагать свои решения

- адекватно отношусь к правкам