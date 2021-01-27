Love_work_

Смонтирую ваш ролик - от простых нарезок до сложных и длинных видео со спецэффектами.
Смонтирую ваш ролик - от простых нарезок до сложных и длинных видео со спецэффектами. И всё это по крайне низкой цене(это реально, посмотрите, многие фрилансеры сильно завышают цену за выполнение заказов) и с больших качеством.
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*ЧЕКАЙ портфолио*
в данном кворке
монтаж, переходы, титры и спецэффекты
- сделаю работу в короткие сроки
- монтаж приятен глазу
- могу делать как спокойные ролики, так и динамичные
- использую монтажные приемы из кино, базируюсь на основах комфортного монтажа
- могу работать как по чёткому плану, так и предлагать свои решения
- адекватно отношусь к правкам
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