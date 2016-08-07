Внедряем Retail CRM Нужен внешний консультант по интеграции с 1с Сайт на PHP Нужен программист 1С с опытом интеграции с данной CRM !!!!!
Действие аккаунта приостановлено!
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Есть готовый смонтированный видеролик с некорректно откеиным хромакеем ( темный ореол вокруг персонажа + удаленные части головы при откеивании). Необходимо исправить проблемы любым способом. При необходимости откеить ...Видеомонтаж10 заявокЗакрыт8 лет назад
Исходник: На автомобильном форуме существует рекламная ветка/тема, в которой размещаются объявления, фото, акции и пр. Необходимо упорядочить подачу информации и разработать шаблон размещения объявления и фото в дальнейшем. Оформление, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добавить неоновое свечение к различным частям автомобиля на картинке (фары, салон, днище) .Каждый элемент сохранить отдельным файлом на прозрачном фоне + на картинке. Нужно неоновое и красное свечение для анимации видео. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт9 лет назад