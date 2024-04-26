Loveisdarknesss

Богдан Loveisdarknesss

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Все делаю на совесть, как для себя.

Очень широкий спектр услуг, рерайт, копирайт, переводы, разработка логотипов и многое другое обращайтесь.

Technology stack:
- Python;
- Django;
- Flask;
- Selenium;

- scraping, парсинг,  загрузка данных request, BS4;
- JavaScript ;
- AIOgram;
- HTML и CSS.

Наполнение сайтов товарами - prom, opencart, horoshop, shopyfy и т.д

Парсинг товаров, контактов с ИМ.

Постинг по доскам объявлений, каталогам

Рерайт текстов.

Поиск информации, сбор баз данных.

Отношусь к категории ответственных исполнителей, не люблю пустых слов и обещаний, придерживаюсь этих слов и того же жду от заказчиков! Пунктуальность, качество гарантированы! Всегда рад сотрудничеству.