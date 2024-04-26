Loveisdarknesss

Все делаю на совесть, как для себя.
Очень широкий спектр услуг, рерайт, копирайт, переводы, разработка логотипов и многое другое обращайтесь.
Technology stack:
- Python;
- Django;
- Flask;
- Selenium;
- scraping, парсинг, загрузка данных request, BS4;
- JavaScript ;
- AIOgram;
- HTML и CSS.
Наполнение сайтов товарами - prom, opencart, horoshop, shopyfy и т.д
Парсинг товаров, контактов с ИМ.
Постинг по доскам объявлений, каталогам
Рерайт текстов.
Поиск информации, сбор баз данных.
Отношусь к категории ответственных исполнителей, не люблю пустых слов и обещаний, придерживаюсь этих слов и того же жду от заказчиков! Пунктуальность, качество гарантированы! Всегда рад сотрудничеству.