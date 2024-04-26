Loveisdarknesss

Все делаю на совесть, как для себя.

Очень широкий спектр услуг, рерайт, копирайт, переводы, разработка логотипов и многое другое обращайтесь.

Technology stack:

- Python;

- Django;

- Flask;

- Selenium;

- scraping, парсинг, загрузка данных request, BS4;

- JavaScript ;

- AIOgram;

- HTML и CSS.



Наполнение сайтов товарами - prom, opencart, horoshop, shopyfy и т.д

Парсинг товаров, контактов с ИМ.

Постинг по доскам объявлений, каталогам

Рерайт текстов.

Поиск информации, сбор баз данных.

Отношусь к категории ответственных исполнителей, не люблю пустых слов и обещаний, придерживаюсь этих слов и того же жду от заказчиков! Пунктуальность, качество гарантированы! Всегда рад сотрудничеству.