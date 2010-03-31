Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Баннер163 просмотра
- Баннер173 просмотра
- Dcnt.ru215 просмотров
- Gigomatr.ru223 просмотра
- Рейхстаг165 просмотров
- Icqshop139 просмотров
- Beauty-full209 просмотров
- На высоте147 просмотров
- На высоте139 просмотров
- Jack-Jack162 просмотра
- Jack-Jack164 просмотра
- 4needforspeed160 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
14 лет назад
Работа была сделана быстро, ответственно и качественно. 10 балов.
Ответный отзыв
Задача была поставлена ясно, оплачено быстро. Приятно работать! Рекомендую данного заказчика. Спасибо, Максим)
$3
10 баллов
14 лет назад
Роман отлично справился с работый - сделал все быстро и то, что нужно. Да и за недорого... Мечта любого заказчика :-)
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, быстрая оплата
$1
10 баллов
14 лет назад
Отлично выполненная работа!!! Даже не ожидал получить такой результат за сутки!!! Рекомендую всем обращаться к этому фрилансеру!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, нет проблем с оплатой