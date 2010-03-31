Loxness

Роман Савоськин Loxness

 
29 летРоссия/Тула
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
adlogic
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
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Работа была сделана быстро, ответственно и качественно. 10 балов.
Задача была поставлена ясно, оплачено быстро. Приятно работать! Рекомендую данного заказчика. Спасибо, Максим)
Ответный отзыв
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Нужен логотип интернет проекта dcnt.ru
Роман отлично справился с работый - сделал все быстро и то, что нужно. Да и за недорого... Мечта любого заказчика :-)
Четко поставленная задача, быстрая оплата
Ответный отзыв
beacon
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать логотип для сайта
Отлично выполненная работа!!! Даже не ожидал получить такой результат за сутки!!! Рекомендую всем обращаться к этому фрилансеру!
Четко поставленная задача, нет проблем с оплатой
Ответный отзыв