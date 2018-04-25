Огромное спасибо Наталье за ее работу! Три важнейших показателя, которые свойственны именно ей: -оперативность в работе; -низкая цена при неизменно высоком качестве; -креативность и понимание запроса заказчика. Очень доволен ее творчеством, следующий мой заказ - только у нее. Рекомендую всем, кому нужны стильные и интересные рекламные ролики, промо-ролики с инфографикой и интересной анимацией. Еще раз большущее спасибо! Олег.