Фото и видео обработка, видеомонтаж. Индивидуальный и ответственный подход к каждому заказу.
Работаю в программах After Effects, Adobe Premiere Pro, Photoshop, PowerPoint.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
Огромное спасибо Наталье за ее работу! Три важнейших показателя, которые свойственны именно ей: -оперативность в работе; -низкая цена при неизменно высоком качестве; -креативность и понимание запроса заказчика. Очень доволен ее творчеством, следующий мой заказ - только у нее. Рекомендую всем, кому нужны стильные и интересные рекламные ролики, промо-ролики с инфографикой и интересной анимацией. Еще раз большущее спасибо! Олег.
Ответный отзыв
Заказчиком было предоставлено чёткое ТЗ для работы. Мы сразу поняли друг друга, поэтому никаких существенных изменений в готовую работу вносить не пришлось. Коммуникация осуществлялась с должной скоростью. Оплата поступила в срок и в полном объёме. Все условия были соблюдены. Рекомендую.