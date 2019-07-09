Контекстная реклама / Оригинальные тексты на заказ

Добрый день!

Зовут меня Люба. Я - интернет-маркетолог. Работаю в этой сфере уже четыре года.

Я привожу на сайты людей и превращаю их в заказчиков. Делаю лендинги. Пишу продающие тексты. Настраиваю контекстную рекламу. Люблю художественный перевод, в том числе эквиритмический - возьмусь с огромным удовольствием.

Работаю с любыми тематиками, включая сложные для продвижения продукты. Исключения - сомнительные мед. препараты и сервисы займа денег.

Задания выполняю в срок и делаю то, что пообещала. Мне выгодно работать хорошо. Вам - прибыль, мне - хорошие отзывы.

Давайте сотрудничать!