Lubasha2112

Настройка контекстной рекламы

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для Вас бесплатно.То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.Как Вам такое предложение?Предлагаю обсудить детальнее.