СЕО специалист

Продвижение на запад (эссейники)

построение PBN

анализ конкурентов

Внешняя и внутренняя оптимизация

разработка стратегии продвижения

подбор доноров

закупка дропов и т.д.

Маркетолог

с 11.2018 по 02.2019 (3 месяца)

1-й Легион, Дніпро (Развлечения, корпоративы)

Настройка таргетинговой рекламы

Разработка Event мероприятий

Ведение социальных сетей

Настройка Google Adwords

Оптимизация сайта

Мониторинг рынка

Анализ конкурентов

Анализ и подбор рекламных каналов

Работа с кризисным PR

Выявление проблем и поиск путей решения

Работа над фирменным стилем и т.д.

ASO, SEO специалист

с 07.2018 по 11.2018 (4 месяца)

AdvertMobile, Дніпро (IT)

Сбор СЯ для приложений

Оптимизация в Google Play

Оптимизация App Store

Визуальная оптимизация приложений

Текстовая оптимизация приложений

SEO-оптимизатор, удаленно

с 05.2018 по 06.2019 (1 год 1 месяц)

Компания Bus Express, Днепр (Пассажирские перевозки)

Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних и внешних)

Анализ конкурентов

Составление семантического ядра

Составление ТЗ для программиста и копирайтера

Написание текстов

Заполнение сайта контентом

Заполнение мета тегов

Поиск площадок и форумов

Наращивание ссылочной массы

Контент-менеджер, SMM, помощник Seo

с 08.2017 по 08.2018 (1 год)

PrShoes, Днепр (Информационная площадка, продвижение компаний)

Сео-оптимизация проектов (https://exposhoes.com.ua/)

Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних и внешних)

Анализ конкурентов

Составление семантического ядра

Составление ТЗ для программиста и копирайтера

Написание текстов

Заполнение сайта контентом

Заполнение мета тегов

Поиск площадок и форумов

Наращивание ссылочной массы

Ведение социальных групп, сетей в ФБ и Инстаграмм

Настройка таргетинговой рекламы

Аналитика

Образование

Днепровский национальный университет им. О. Гончаря

Систем и средств массовой коммуникации, Журналистика, Днепр

Высшее, с 09.2016 по 07.2017 (10 месяцев)

Степень "Специалист"

Мариупольский государственный университет

Массовых коммуникаций и журналистики, специальность: "Реклама и связи с общественностью", Мариуполь

Высшее, с 09.2011 по 06.2015 (3 года 9 месяцев)

Дополнительное образование Редактировать