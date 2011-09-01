Продвижение на запад (эссейники)
построение PBN
анализ конкурентов
Внешняя и внутренняя оптимизация
разработка стратегии продвижения
подбор доноров
закупка дропов и т.д.
Маркетологс 11.2018 по 02.2019 (3 месяца)
1-й Легион, Дніпро (Развлечения, корпоративы)
Настройка таргетинговой рекламы
Разработка Event мероприятий
Ведение социальных сетей
Настройка Google Adwords
Оптимизация сайта
Мониторинг рынка
Анализ конкурентов
Анализ и подбор рекламных каналов
Работа с кризисным PR
Выявление проблем и поиск путей решения
Работа над фирменным стилем и т.д.
ASO, SEO специалистс 07.2018 по 11.2018 (4 месяца)
AdvertMobile, Дніпро (IT)
Сбор СЯ для приложений
Оптимизация в Google Play
Оптимизация App Store
Визуальная оптимизация приложений
Текстовая оптимизация приложений
SEO-оптимизатор, удаленнос 05.2018 по 06.2019 (1 год 1 месяц)
Компания Bus Express, Днепр (Пассажирские перевозки)
Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних и внешних)
Анализ конкурентов
Составление семантического ядра
Составление ТЗ для программиста и копирайтера
Написание текстов
Заполнение сайта контентом
Заполнение мета тегов
Поиск площадок и форумов
Наращивание ссылочной массы
Контент-менеджер, SMM, помощник Seoс 08.2017 по 08.2018 (1 год)
PrShoes, Днепр (Информационная площадка, продвижение компаний)
Сео-оптимизация проектов (https://exposhoes.com.ua/)
Аудит сайта (поиск технических проблем, внутренних и внешних)
Анализ конкурентов
Составление семантического ядра
Составление ТЗ для программиста и копирайтера
Написание текстов
Заполнение сайта контентом
Заполнение мета тегов
Поиск площадок и форумов
Наращивание ссылочной массы
Ведение социальных групп, сетей в ФБ и Инстаграмм
Настройка таргетинговой рекламы
Аналитика
Образование
Днепровский национальный университет им. О. ГончаряСистем и средств массовой коммуникации, Журналистика, Днепр
Высшее, с 09.2016 по 07.2017 (10 месяцев)
Степень "Специалист"
Мариупольский государственный университетМассовых коммуникаций и журналистики, специальность: "Реклама и связи с общественностью", Мариуполь
Высшее, с 09.2011 по 06.2015 (3 года 9 месяцев)
Дополнительное образование Редактировать
- Компьютерная академия Шаг, "Графический дизайн" (2014, 8 месяцев)
- IMB Academy, Digital Marketing institute (Ireland), Seach Engine Marketing (SEM) (2017-18, 6 месяцев)