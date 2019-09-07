Lubnevskiy

Константин Lubnevskiy

 
57 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Искушение сдаться будет особенно сильным незадолго до победы

  • Перевод текстов

    У меня в ближайшее время (месяц) предстоит много работы по переводу текстов с русского на Английский. Нужна скорость - 1-2-3 дня на 5-10-50 учетных страниц (1800 знаков) Компания, услугами которой пользовался раньше подняла цену,

    Переводы32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад