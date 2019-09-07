Lubnevskiy

8240 знаков с пробелами 1050 слов Какова стоимость перевода? Срок? Как Вам оплачивать? (удобнее всего если есть счет в США, или в рублях в России, или Ваше предложение)
Переводы10 заявок
Закрыт
6 лет назад
8240 знаков с пробелами 1050 слов Какова стоимость перевода? Срок? Как Вам оплачивать? (удобнее всего если есть счет в США, или в рублях в России, или Ваше предложение)
У меня в ближайшее время (месяц) предстоит много работы по переводу текстов с русского на Английский. Нужна скорость - 1-2-3 дня на 5-10-50 учетных страниц (1800 знаков) Компания, услугами которой пользовался раньше подняла цену,