LubovST

Любовь Стеценко LubovST

 
45 летУкраина/Лубны
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтинг, уникальные статьи, контент-менеджмент

Вам нужен ответственный, взрослый и опытный копирайтер? Обращайтесь - я к Вашим услугам.

Качественно пишу тексты любой степени сложности, 11-летний опыт работы копирайтером на фирме, 5-летний - в газете журналистом. Во фрилансе с 2006 года. Филологическое образование, грамотность врожденная:)) Могу взяться за корректуру. Стихи - пожалуйста.

Все, что касается текстов, все могу и сделаю!

Наполню Ваш сайт интересной, познавательной информацией, написанной в первую очередь для людей, а также оптимизированной под поисковые роботы (по Вашему желанию). Плотно знакома с CMS drupal, joomla, занималась наполнением ресурсов на WordPress а также сайтов, написанных на самописных CMS.

Легко обучаюсь, думаю, справлюсь с любой системой.

Также осилю несложный дизайн, на среднем уровне владею Adobe Fhotoshop, потихоньку осваиваю InDesign.

WordPressJoomlaDrupalInDesign
Отзывы заказчиков
Georgyi
33 годаКиргизия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Написать 200 комментариев, в течение месяца
Любовь справилась с работой отлично. Могу порекомендовать как ответственного, адекватного исполнителя.
Хороший заказчик, приятный в общении, корректный, четко ставит задачи. Рекомендую сотрудничать. Оплата сразу после отчета о работе.
Ответный отзыв
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