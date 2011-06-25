Копирайтинг, уникальные статьи, контент-менеджмент

Вам нужен ответственный, взрослый и опытный копирайтер? Обращайтесь - я к Вашим услугам.

Качественно пишу тексты любой степени сложности, 11-летний опыт работы копирайтером на фирме, 5-летний - в газете журналистом. Во фрилансе с 2006 года. Филологическое образование, грамотность врожденная:)) Могу взяться за корректуру. Стихи - пожалуйста.

Все, что касается текстов, все могу и сделаю!

Наполню Ваш сайт интересной, познавательной информацией, написанной в первую очередь для людей, а также оптимизированной под поисковые роботы (по Вашему желанию). Плотно знакома с CMS drupal, joomla, занималась наполнением ресурсов на WordPress а также сайтов, написанных на самописных CMS.

Легко обучаюсь, думаю, справлюсь с любой системой.

Также осилю несложный дизайн, на среднем уровне владею Adobe Fhotoshop, потихоньку осваиваю InDesign.