Дизайн,архитектура, копирайтинг - аккуратно и ответственно

Образование:

2006-2008гг. факультет архитектуры Уральской Государственной Архитектурно-Художественной

Академии. Диплом специалиста с отличием № ВСА 0605927. Специализация; «Градостроительство».

2002-2006гг. Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия. Диплом

бакалавра с отличием № ВБА 0006936.

2007г. заняла 4 место в конкурсе по разработке концепции на застройку центральной

части г. Иркутск.

2002г. окончила среднюю общеобразовательную школу №165 г. Екатеринбурга с золотой

медалью.

Опыт работы:

Сентябрь 2010 г. - по настоящее время - ведущий архитектор в отделе территориальногопланирования (ОТП) ЗАО ПИИ «ГЕО»

Обязанности:

Ведение проектов, организация и контроль сбораисходных данных, непосредственно разработка документов территориального

планирования и градостроительного зонирования (генеральных планов поселений и

городов, генеральных планов городских округов, карт градостроительного

зонирования), взаимодействие с заказчиками и смежными специалистами, выступления

с докладом на публичных слушанbях и рабочихсовещаниях в администрациях и на территориях муниципальных образований.

Сентябрь 2010 г.- Январь 2011 г. преподаватель МОУК ДОД«Детская школа искусств №2» (изобразительное искусство, декоративно-прикладное

искусство, лепка).

Обязанности:

Работас детьми разных возрастных групп от 6 до 9 лет, подготовка программы занятий на

полгода, проведение собраний с родителями, контроль оплаты занятий.

Сентябрь2008 г. - Июнь 2010 г. ведущий архитектор в отделе территориального

планирования (ОТП) ФГУП "Уралаэрогеодезия".

Обязанности:

Организацияи контроль сбора исходных данных, разработки документов территориального

планирования и градостроительного зонирования (схем территориального

планирования, генеральных планов поселений, генеральных планов городских

округов, правил землепользования и застройки, карт градостроительного

зонирования), взаимодействие с заказчиками и правительственными органами,

представление интересов ОТП на градостроительных советах и публичных слушаниях

в администрациях муниципальных образований.

Сентябрь2006 г. - Июль 2008 г. архитектор в проектной организации ООО

"Дизарх".

Обязанности:

Разработкарабочей документации жилых и общественных зданий, восстановление фасадов по

планам БТИ для проведения реконструкции, подготовка рабочей документации к

финальной выдаче и сдаче на экспертизу, работа с замечаниями и пояснительными

записками.

Имеетсяопыт дизайнерских и оформительских работ (футболки, пригласительные, кружки,

вывески, баннеры, визитки и т.д.)

Личные качества:

Ответственность, целеустремленность,настойчивость, коммуникабельность, активная жизненная позиция, высокая обучаемость, умение работать на результат. Вредные привычки отсутствуют. Есть водительские права категории В.

Программы:

Уверенный пользователь Map Info, Corel Draw;базовый уровень 3D Max, Adobe Photoshop, AutoCAD.

Семейное положение:

Замужем,в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком (20 месяцев).

Место жительства:

Адрес фактического проживания: г. Екатеринбург

Контактная информация:

тел:89028759946

электроннаяпочта: [email protected]