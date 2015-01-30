Образование:
2006-2008гг. факультет архитектуры Уральской Государственной Архитектурно-Художественной
Академии. Диплом специалиста с отличием № ВСА 0605927. Специализация; «Градостроительство».
2002-2006гг. Уральская Государственная Архитектурно-Художественная Академия. Диплом
бакалавра с отличием № ВБА 0006936.
2007г. заняла 4 место в конкурсе по разработке концепции на застройку центральной
части г. Иркутск.
2002г. окончила среднюю общеобразовательную школу №165 г. Екатеринбурга с золотой
медалью.
Опыт работы:
Сентябрь 2010 г. - по настоящее время - ведущий архитектор в отделе территориальногопланирования (ОТП) ЗАО ПИИ «ГЕО»
Обязанности:
Ведение проектов, организация и контроль сбораисходных данных, непосредственно разработка документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (генеральных планов поселений и
городов, генеральных планов городских округов, карт градостроительного
зонирования), взаимодействие с заказчиками и смежными специалистами, выступления
с докладом на публичных слушанbях и рабочихсовещаниях в администрациях и на территориях муниципальных образований.
Сентябрь 2010 г.- Январь 2011 г. преподаватель МОУК ДОД«Детская школа искусств №2» (изобразительное искусство, декоративно-прикладное
искусство, лепка).
Обязанности:
Работас детьми разных возрастных групп от 6 до 9 лет, подготовка программы занятий на
полгода, проведение собраний с родителями, контроль оплаты занятий.
Сентябрь2008 г. - Июнь 2010 г. ведущий архитектор в отделе территориального
планирования (ОТП) ФГУП "Уралаэрогеодезия".
Обязанности:
Организацияи контроль сбора исходных данных, разработки документов территориального
планирования и градостроительного зонирования (схем территориального
планирования, генеральных планов поселений, генеральных планов городских
округов, правил землепользования и застройки, карт градостроительного
зонирования), взаимодействие с заказчиками и правительственными органами,
представление интересов ОТП на градостроительных советах и публичных слушаниях
в администрациях муниципальных образований.
Сентябрь2006 г. - Июль 2008 г. архитектор в проектной организации ООО
"Дизарх".
Обязанности:
Разработкарабочей документации жилых и общественных зданий, восстановление фасадов по
планам БТИ для проведения реконструкции, подготовка рабочей документации к
финальной выдаче и сдаче на экспертизу, работа с замечаниями и пояснительными
записками.
Имеетсяопыт дизайнерских и оформительских работ (футболки, пригласительные, кружки,
вывески, баннеры, визитки и т.д.)
Личные качества:
Ответственность, целеустремленность,настойчивость, коммуникабельность, активная жизненная позиция, высокая обучаемость, умение работать на результат. Вредные привычки отсутствуют. Есть водительские права категории В.
Программы:
Уверенный пользователь Map Info, Corel Draw;базовый уровень 3D Max, Adobe Photoshop, AutoCAD.
Семейное положение:
Замужем,в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком (20 месяцев).
Место жительства:
Адрес фактического проживания: г. Екатеринбург
Контактная информация:
тел:89028759946
электроннаяпочта: [email protected]