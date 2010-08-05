Lubryn

Тарас Лубрин Lubryn

 
37 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Лубрин Тарас

Украина, г.Львов

E-mail: [email protected]

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Личные данные: Дата рождения: 10 декабря 1986

Семейное положение: Неженат.

Образование:

Сентябрь 2004 – Февраль 2010

Национальный университет ”Львовская политехника”

Факультет энергетики и систем управления

Специальность “Электрические системы”

Знание языков: украинский (родной), русский (свободно), английский (высокий).

Опытный ПК пользователь: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lingvo, AutoCAD, Visio, Internet.

Опыт работы:

Август 2008 – н.д.: ВАТ “ЛьвовОблЭнерго”, инженер. (г.Львов)

Август 2006 – Сентябрь 2006: Ресторан быстрого питания МакДональдз Юкрейн Лтд “Опера”,

механик по обслуживанию производственного оборудования.

(г.Львов)

Личные черты: Коммуникабельный, ответственный, трудолюбивый.

Хобби: Английский язык, спорт.

Английский – изучаю 10 лет.

Опыт переводов различной тематики.

AutoCAD