Лубрин Тарас
Украина, г.Львов
E-mail: [email protected]
________________________________________________________________________________
Личные данные: Дата рождения: 10 декабря 1986
Семейное положение: Неженат.
Образование:
Сентябрь 2004 – Февраль 2010
Национальный университет ”Львовская политехника”
Факультет энергетики и систем управления
Специальность “Электрические системы”
Знание языков: украинский (родной), русский (свободно), английский (высокий).
Опытный ПК пользователь: Microsoft Word, Microsoft Excel, Lingvo, AutoCAD, Visio, Internet.
Опыт работы:
Август 2008 – н.д.: ВАТ “ЛьвовОблЭнерго”, инженер. (г.Львов)
Август 2006 – Сентябрь 2006: Ресторан быстрого питания МакДональдз Юкрейн Лтд “Опера”,
механик по обслуживанию производственного оборудования.
(г.Львов)
Личные черты: Коммуникабельный, ответственный, трудолюбивый.
Хобби: Английский язык, спорт.
Английский – изучаю 10 лет.
Опыт переводов различной тематики.