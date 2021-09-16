Помощник в любой сфере деятельности

Опыт работы полгода в колл-центре. Занималась продвижением услуг, путём холодных звонков, оформлением заявок. Работала онлайн-администратором фотостудии(общалась с клиентами по поводу фотосессии, помогала обрабатывать фотографии в Photoshop).

Сейчас занимаюсь фрилансом( помогаю с курсовыми работами, переписываю документы, вношу поправки в базе данных)К личным качествам могу отнести:

Умение поддерживать беседу, вести диалог, находить общий язык с людьми;

Грамотная письменная и устная речь;

Способность быстро обучаться;

Ответственность и пунктуальность;

Полностью отдаюсь работе. Навыки:

Знание английского языка (уровнь B1);

Умею редактировать фото в различных программах (Snapseed, Adobe Lightroom, VSCO);

Умение работать в Excel, Photoshop, Word, PowerPoint.

Если тебе нужна качественная и быстро сделанная работа, жду твоего заказа)