Помощник в любой сфере деятельности
Опыт работы полгода в колл-центре. Занималась продвижением услуг, путём холодных звонков, оформлением заявок. Работала онлайн-администратором фотостудии(общалась с клиентами по поводу фотосессии, помогала обрабатывать фотографии в Photoshop).
Сейчас занимаюсь фрилансом( помогаю с курсовыми работами, переписываю документы, вношу поправки в базе данных)К личным качествам могу отнести:
- Умение поддерживать беседу, вести диалог, находить общий язык с людьми;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Способность быстро обучаться;
- Ответственность и пунктуальность;
- Полностью отдаюсь работе. Навыки:
- Знание английского языка (уровнь B1);
- Умею редактировать фото в различных программах (Snapseed, Adobe Lightroom, VSCO);
- Умение работать в Excel, Photoshop, Word, PowerPoint.