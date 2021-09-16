Lubskaya

Дарья Lubskaya

 
21 годУкраина/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Помощник в любой сфере деятельности

Опыт работы полгода в колл-центре. Занималась продвижением услуг, путём холодных звонков, оформлением заявок. Работала онлайн-администратором фотостудии(общалась с клиентами по поводу фотосессии, помогала обрабатывать фотографии в Photoshop).

Сейчас занимаюсь фрилансом( помогаю с курсовыми работами, переписываю документы, вношу поправки в базе данных)К личным качествам могу отнести:

  • Умение поддерживать беседу, вести диалог, находить общий язык с людьми;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Способность быстро обучаться;
  • Ответственность и пунктуальность;
  • Полностью отдаюсь работе.              Навыки:
  • Знание английского языка (уровнь B1);
  • Умею редактировать фото в различных программах (Snapseed, Adobe Lightroom, VSCO);
  • Умение работать в Excel, Photoshop, Word, PowerPoint.
Если тебе нужна качественная и быстро сделанная работа, жду твоего заказа)
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