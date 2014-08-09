качественный англ-русс и русс-англ перевод,перевод с итальянского

Высшее лингвистическое образование, свободно владею английским и итальянским языками. преподаю английский язык для специальных целей в вузе (специализируюсь на медицинской, химической, биологической и технической терминологии). Имею большой опыт как устной, так и письменной переводческой деятельности (7 лет), владею навыками деловой переписки и ведения переговоров (синхронный перевод). В процессе написания диссертации в полном объеме изучила терминологию нанотехнологий, что способствует более точному переводу любого современного технического текста.

Обязательна, исполнительна, все задания выполняю в срок