Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом текстов. Люблю писать заказные статьи, обзоры.
Всем привет!Я по образованию инженер-строитель, поэтому написание текстов на темы "Строительство и Ремонт" для меня предпочтительно. А эрудированность и богатый словарный запас станут отличным подспорьем для работы с информацией иных тематик.Ответственна, исполнительна, креативна и готова к работе!
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