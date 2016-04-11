Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом текстов. Люблю писать заказные статьи, обзоры.

Всем привет!Я по образованию инженер-строитель, поэтому написание текстов на темы "Строительство и Ремонт" для меня предпочтительно. А эрудированность и богатый словарный запас станут отличным подспорьем для работы с информацией иных тематик.Ответственна, исполнительна, креативна и готова к работе!