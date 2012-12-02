Студент, Младший программист C#
Добрый день!
К сожалению, пока нечем себя зарекомендовать.
В данный момент учусь на 4-ом курсе по специальности информатика. А также работаю младшим программистом по .Net технологиям.
Быстро обучаюсь новым технологиям по необходимости.
Владею:
- Язык программирования C# (средний уровень)
- ASP.NET (базовый)
- ASP.NET MVC (ниже среднего)
- Верстка сайтов (базовый)
- Выполнение различных сценариев с помощью jQuery (ниже среднего)
- Работа с базами данных (ниже среднего - средний)
- Разработка мобильных приложений для WP7 (очень базовый, начинаю учить)
Разработка игр
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Мобильные приложения
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Базы данных
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Прикладное ПО
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