Студент, Младший программист C#

Добрый день!

К сожалению, пока нечем себя зарекомендовать.

В данный момент учусь на 4-ом курсе по специальности информатика. А также работаю младшим программистом по .Net технологиям.

Быстро обучаюсь новым технологиям по необходимости.

Владею:

- Язык программирования C# (средний уровень)

- ASP.NET (базовый)

- ASP.NET MVC (ниже среднего)

- Верстка сайтов (базовый)

- Выполнение различных сценариев с помощью jQuery (ниже среднего)

- Работа с базами данных (ниже среднего - средний)

- Разработка мобильных приложений для WP7 (очень базовый, начинаю учить)