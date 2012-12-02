LuckSound

Александр Шевцов LuckSound

 
31 годУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Студент, Младший программист C#

Добрый день!

К сожалению, пока нечем себя зарекомендовать.

В данный момент учусь на 4-ом курсе по специальности информатика. А также работаю младшим программистом по .Net технологиям.

Быстро обучаюсь новым технологиям по необходимости.

Владею:

- Язык программирования C# (средний уровень)

- ASP.NET (базовый)

- ASP.NET MVC (ниже среднего)

- Верстка сайтов (базовый)

- Выполнение различных сценариев с помощью jQuery (ниже среднего)

- Работа с базами данных (ниже среднего - средний)

- Разработка мобильных приложений для WP7 (очень базовый, начинаю учить)

Верстка сайтаjQueryASP.NET
Разработка игр
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#368
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#466
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#745
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#926
Веб-программирование
нет отзывов
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#3549