Lucky566789

перевод текстов английский, французский, нидерландский

Занимаюсь лингвистикой и языками около 10 лет.

2006-2010гг окончила педагогический колледж по специальности Иностранный язык, квалификация Учитель английского языка

2010-2015гг окончила КемГУ по специальности Перевод и Переводоведение, квалификация Лингвист. Переводчик.

с 2016г официально работаю переводчиком с английского и французского языка при кемеровском ГСХИ. Занимаюсь переводом научных статей, технической литературы и официальных документов. В основном тексты сельскохозяйственной, пищевой, химической и общенаучной направленности.