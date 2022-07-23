LuckyCloud325

Сергей Клюшин LuckyCloud325

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный видеомонтаж

Занимаюсь видеомонтажом в течении 2х лет.

- Хорошо владею программами Premiere Pro и Audition.

- Работал с такими брендами как AirsoftRus, AnaTactical,Paladin.

- Работаю только на удалённой основе, готов превратить ваш материал в качественный контент.

- Обладаю внимательностью к деталям, самодисциплиной, ответственностью, пунктуацией и креативностью.

Портфолио по запросу.

Портфолио