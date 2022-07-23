Качественный видеомонтаж Занимаюсь видеомонтажом в течении 2х лет. - Хорошо владею программами Premiere Pro и Audition. - Работал с такими брендами как AirsoftRus, AnaTactical,Paladin. - Работаю только на удалённой основе, готов превратить ваш материал в качественный контент. - Обладаю внимательностью к деталям, самодисциплиной, ответственностью, пунктуацией и креативностью. Портфолио по запросу.

Я против войны в Украине !