Сергей Клюшин LuckyCloud325LuckyCloud325
23 годаРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественный видеомонтаж
Занимаюсь видеомонтажом в течении 2х лет.
- Хорошо владею программами Premiere Pro и Audition.
- Работал с такими брендами как AirsoftRus, AnaTactical,Paladin.
- Работаю только на удалённой основе, готов превратить ваш материал в качественный контент.
- Обладаю внимательностью к деталям, самодисциплиной, ответственностью, пунктуацией и креативностью.
Портфолио по запросу.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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