LuckyIg

Александрович Игорь LuckyIg

 
43 годаРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ФИО: Гутлянский Игорь Александрович

Дата рождения: 02.02.1980

Образование

1. Учебное заведение: Михлала ле Минхаль

(Колледж Ведения Бизнеса/Израиль)

Период обучения: 2002-2003

По специальности: Графика

2. Учебное заведение: Канадский колледж Дизайна «ВИЦО» (Израиль/Хайфа)

Период обучения: 2004 (Незаконченное по причине возвращения в РФ)

По специальности: Дизайн

Способности

Знание ПК: Photoshop 5-CS, Freehand 9, CorelDraw 9-11,

Flash 5-MX, Dreamweaver 4

Знание языков: Русский (родной). Английский (Очень хорошо),

Иврит (родной)

Места работы

1. Название: ИИЦ «Диамант» (журналы для авиалиний)

Период работы: март 2004 – июнь 2005

Должность: Дизайнер/Фотограф

Должностные обязанности: Создавать вид журнала (3 журналов)

Причины смены работы: недостаточный оклад

2. Название: РА «1 Медиа»

Период работы: июнь 2005 - июль 2006

Должность: Дизайнер

Должностные обязанности: создание рекламных модулей

для газет/журналов/наружней рекламы и т.д.

3. Название: Дизайн студия «БюроТМ»

Период работы: август 2006 - ...,

Должность: Дизайнер

Должностные обязанности: создание и дизайн торговых марок

дизайн полиграфической продукции и т.д.

Рекомендатели

Чернышева Оксана Владимировна, директор,

ИИЦ «Диамант», (863) 2-638-021

Один Александр Генадьевич, директор,

РА «1 Медиа», (863) 2-429-330

Личные качества

ответственность, коммуникабельность, амбициозность, умение работать с людьми, умение вести переговоры, высокая работоспособность, желание учиться и повышать свой профессиональный уровень, порядочность, добросовестность, целеустремленность, самостоятельность, пунктуальность

Контактные телефоны: Дом. (863) 2-930-220

Моб. (928) 2-292-267

Адрес проживания: 344038 г. Ростов-на-Дону, ул Ленина, 121/2, кв. 48