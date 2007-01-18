Александрович Игорь LuckyIgLuckyIg
ФИО: Гутлянский Игорь Александрович
Дата рождения: 02.02.1980
Образование
1. Учебное заведение: Михлала ле Минхаль
(Колледж Ведения Бизнеса/Израиль)
Период обучения: 2002-2003
По специальности: Графика
2. Учебное заведение: Канадский колледж Дизайна «ВИЦО» (Израиль/Хайфа)
Период обучения: 2004 (Незаконченное по причине возвращения в РФ)
По специальности: Дизайн
Способности
Знание ПК: Photoshop 5-CS, Freehand 9, CorelDraw 9-11,
Flash 5-MX, Dreamweaver 4
Знание языков: Русский (родной). Английский (Очень хорошо),
Иврит (родной)
Места работы
1. Название: ИИЦ «Диамант» (журналы для авиалиний)
Период работы: март 2004 – июнь 2005
Должность: Дизайнер/Фотограф
Должностные обязанности: Создавать вид журнала (3 журналов)
Причины смены работы: недостаточный оклад
2. Название: РА «1 Медиа»
Период работы: июнь 2005 - июль 2006
Должность: Дизайнер
Должностные обязанности: создание рекламных модулей
для газет/журналов/наружней рекламы и т.д.
3. Название: Дизайн студия «БюроТМ»
Период работы: август 2006 - ...,
Должность: Дизайнер
Должностные обязанности: создание и дизайн торговых марок
дизайн полиграфической продукции и т.д.
Рекомендатели
Чернышева Оксана Владимировна, директор,
ИИЦ «Диамант», (863) 2-638-021
Один Александр Генадьевич, директор,
РА «1 Медиа», (863) 2-429-330
Личные качества
ответственность, коммуникабельность, амбициозность, умение работать с людьми, умение вести переговоры, высокая работоспособность, желание учиться и повышать свой профессиональный уровень, порядочность, добросовестность, целеустремленность, самостоятельность, пунктуальность
Контактные телефоны: Дом. (863) 2-930-220
Моб. (928) 2-292-267
Адрес проживания: 344038 г. Ростов-на-Дону, ул Ленина, 121/2, кв. 48