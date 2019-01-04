LuckyMan333

Необходимо создать Телеграм Бот ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1_Xka7mUWGwyuY-nwwkzPe1c6GnN6JQ70t8Q5nbwaT94/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1_Xka7mUWGwyuY-nwwkzPe1c6GnN6JQ70t8Q5nbwaT94/edit?usp=sharing[/url]
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужны исполнители с уже существующими кейсами в медицинеПродающие тексты1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен универсальный человек с большим опытом в КМС, РСЯ и Таргетинге в Соц.Сетях. [u][b]Ниша Медицина[/b][/u] Нужно собрать ядро ключевых запросов, создать рекламные объявления, оптимизировать таргет и контекст для уменьшения цены действие, ежедневно управлять ставками, повышаем эффективность и конверсию ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Задачи: Собираем документы для модерации, Собираем ядро ключевых запросов, Вручную пишем рекламные объявления, Улучшаем посадочные страницы, Ежедневно управляем ставками, Повышаем эффективность рекламыКонтекстная реклама30 заявокЗакрыт5 лет назад
Задачи: Дизайн для медицинского сайта на Word Press, Логотип, Фирменный стиль, Рекламные материалы буклеты баннеры, Полиграфия: таблички отчеты визитки бланки, название и слоган для клиникиДизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задачи: Оптимизируем сайт, Подбираем ключевые фразы, Оптимизируем страницы услуг, Анализируем конкурентов, Реагируем на изменение в ПС, Популяризируем сайт клиники, Пишем медицинские тексты на сайт, Влияем на кликабельность сайта в выдаче, Улучшаем позиции по важным запросамПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Отзывы о врачах и клинике, График работы специалистов, Страницы Услуг, Вывод врачей на страницы услуг, Фотогалереи, Специальные предложения, Посадочные страницы на услуги, Конверсионные элементы, Карты и схемы проезда. Необходима адаптивность под все устройста, КроссБраузерность, Соблюдение стандартов W3C, ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт5 лет назад