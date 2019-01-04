LuckyMan333

Нужен универсальный человек с большим опытом в КМС, РСЯ и Таргетинге в Соц.Сетях. [u][b]Ниша Медицина[/b][/u] Нужно собрать ядро ключевых запросов, создать рекламные объявления, оптимизировать таргет и контекст для уменьшения цены действие, ежедневно управлять ставками, повышаем эффективность и конверсию ...