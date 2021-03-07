LuckyMedia

Олег LuckyMedia

 
43 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продающие видеоролики для соц. сетей, видеомонтаж.

Здравствуйте !

> Создаю продающие видеоролики для продвижения вашего продукта, услуги либо акции в соц. сетях.

> Интро, трейлеры, заставки, саунд дизайн.

> Поздравительные и семейные слайд-шоу.

> Монтаж корпоративного видео, лекций, презентаций.

> Резка, склейка, хромакей, стабилизация, цветокррекция, титры.

Работаю в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition.

Связаться со мной :

Почта: [email protected]

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