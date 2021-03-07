Продающие видеоролики для соц. сетей, видеомонтаж.
Здравствуйте !
> Создаю продающие видеоролики для продвижения вашего продукта, услуги либо акции в соц. сетях.
> Интро, трейлеры, заставки, саунд дизайн.
> Поздравительные и семейные слайд-шоу.
> Монтаж корпоративного видео, лекций, презентаций.
> Резка, склейка, хромакей, стабилизация, цветокррекция, титры.
Работаю в Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition.
Связаться со мной :
Почта: [email protected]
Портфолио
- "Ламповое" промо для сети кофеен (часть 1)90 просмотров
- Промо для аккаунта Instagram30 просмотров
- Интро20 просмотров
- Заставка логотип15 просмотров