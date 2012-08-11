Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Лиза Шиленина
LuckyVisionDream
LuckyVisionDream
33 года
Украина
/
Луганск
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
Рисую от руки не много в Corel
Окончила художественную школу, изучала декоративно-прикладное искусство в университете.
Портфолио
Все категории
Комнатка
159 просмотров
Букет
129 просмотров
Девушка
101 просмотр
Феникс
151 просмотр
Деревянный человек
109 просмотров
Собака
128 просмотров
Зеркало
134 просмотра
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
7
Информация
Свернуть сайдбар