LuckyVisionDream

Лиза Шиленина LuckyVisionDream

 
33 годаУкраина/Луганск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Рисую от руки не много в Corel

Окончила художественную школу, изучала декоративно-прикладное искусство в университете.

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