Переводчик английского языка

Качественный перевод с английского языка на русский и с русского на английский язык / тематика: любая

Skype: fatima-karakai

Email: [email protected]

Владею свободно английским, разговорным немецким.

Образование: Кыргызско - Российский Славянский Университет, Гуманитарный факультет,

Специальность: лингвист-переводчик английского языка, специализация: перевод и переводоведение

Опыт работы: Переводчик английского языка

Июнь 2011 по настоящее время - Международная некоммерческая гуманитарная организация

«ВБГ – Врачи без границ – Швейцария», Проект по борьбе с туберкулезом

2006 - 2010 GMC Translation Service

Март 2010 – Май 2010 Перевод проекта “Строительство нефтегазопровода в Казахстане”

Последний проект: Перевод "Интерактивный анализатор размера частиц шлама BPSM –II"