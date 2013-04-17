Качественный перевод с английского языка на русский и с русского на английский язык / тематика: любая
Skype: fatima-karakai
Email: [email protected]
Владею свободно английским, разговорным немецким.
Образование: Кыргызско - Российский Славянский Университет, Гуманитарный факультет,
Специальность: лингвист-переводчик английского языка, специализация: перевод и переводоведение
Опыт работы: Переводчик английского языка
Июнь 2011 по настоящее время - Международная некоммерческая гуманитарная организация
«ВБГ – Врачи без границ – Швейцария», Проект по борьбе с туберкулезом
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Март 2010 – Май 2010 Перевод проекта “Строительство нефтегазопровода в Казахстане”
Последний проект: Перевод "Интерактивный анализатор размера частиц шлама BPSM –II"