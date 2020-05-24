Luckyzlata

Специалист по интернет рекламе

Добрый день! Меня зовут Злата.Я профессионально занимаюсь рекламой в Яндекс Директе РСЯ.Вот что я могу для Вас сделать:1. Анализ конкурентов и помощь в доработке Вашегосайта и предложения;2. Профессиональная разработка, настройка и запуск рекламныхкомпаний в Рекламной сети Яндекса!3. Обеспечить поток целевых клиентов и продажи дляВашего бизнеса, уменьшение стоимости заявки, ведение, оптимизация и

масштабирования Вашей рекламы в РСЯ!4. Внедрения для Вас самых современных технологийрекламы!Проведу:Аудит Вашего сайтаАнализ конкурентов в Вашей нишеРазработку сематического ядраЗапуск в рекламной компании в РСЯВедение рекламной компании, контроль и корректировка ставокпервые 7 дней после запуска-БЕСПЛАТНО!Условия сотрудничества и стоимость услуг оговариваеминдивидуально!Индивидуальный подход к каждому проекту!