Будущая Джо Роулинг. Написание текстов и сценариев, Чешский язык, Дизайн, Монтаж видео

Приветствую! Можно просто Люси. Я решила взять себя в руки, крепко ухватиться за мечту и больше не отпускать. Нужно идти дальше красноречивых постов в соц сетях. Мне нужен опыт. У меня есть возможность. Соединить это... и вы получите хороший продукт, а я сделаю шаг. Доверимся друг другу!

Я студентка. Моя кафедра – режиссура театрализованных представлений и праздников, даёт мне право назвать себя творческим, вдохновленным и идейным человеком. Атмосфера нашей академии, профессионализм и самоотдача преподавателей – все это всегда со мной, в голове и сердце, и ведёт меня к свершениям.

У меня есть вкус, и я предлагаю Вам убедиться в этом.

Итак: