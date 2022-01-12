Менеджер по продвижению в Инстаграм

Привет! 👋 Я, Люда - твой помощник в продвижении. Я знаю, как сократить расходы на рекламу без потери подписчиков и могу:▪Оформить продающую шапку профиля; ▪Создать обложки для актуальных историй; ▪Написать эффективную рекламную подачу; ▪Провести конкурентный анализ профилей;▪Провести конкурентный анализ рекламных подач;▪Написать ТЗ на рекламу с учётом всех нюансов;▪Заказать рекламу под ключ с полным контролем на каждом этапе;▪Оформить профиль с нуля или подготовить его к рекламной кампании;▪Провести консультацию и сделать разбор вашего профиля.

Буду рада сотрудничеству 🤝