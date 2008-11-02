Загороднюк Людмила Николаевна
Дата рождения: 06 мая 1972
Телефон: 8 (048) 724-47-36, 80639384105
Эл. почта: [email protected]
Регион: Одесса
Резюме от 02.11.2008
Дизайнер
Опыт работы 05.2007 - 02.2008 Дизайнер полиграфии Аррант Принт (полиграфическая деятельность и производство сувенирной продукции.),
Одесса.
11.2004 - 05.2007 Дизайнер - менеджер "Знання" (рекламное агенство, сувенирная продукция),
Одесса.
Дизайн макета, обработка макета, работа с заказчиком.
Образование 04.2004 - 06.2004 среднее Дизайн класс, Дизайнер, Одесса.
Дополнительное образование 2007, 7 недель Дизайн класс
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером:
Опытный пользователь, знание Microsoft Office,Excel, Word, Outlook Corel Draw, Adobe Photosop.
Дополнительная информация Личные качества: коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, порядочность, высокая работоспособность, обучаемость.
Требования к вакансии
Желаемая должность Дизайнер
Вид занятости Полная занятость, Неполная занятость
Желаемая зарплата от 500$
Желаемый регион работы Одесса