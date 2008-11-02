Ludasik

Людмила Загороднюк Ludasik

 
51 годУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Загороднюк Людмила Николаевна

Дата рождения: 06 мая 1972

Телефон: 8 (048) 724-47-36, 80639384105

Эл. почта: [email protected]

Регион: Одесса

Резюме от 02.11.2008

Дизайнер

Опыт работы 05.2007 - 02.2008 Дизайнер полиграфии Аррант Принт (полиграфическая деятельность и производство сувенирной продукции.),

Одесса.

11.2004 - 05.2007 Дизайнер - менеджер "Знання" (рекламное агенство, сувенирная продукция),

Одесса.

Дизайн макета, обработка макета, работа с заказчиком.

Образование 04.2004 - 06.2004 среднее Дизайн класс, Дизайнер, Одесса.

Дополнительное образование 2007, 7 недель Дизайн класс

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером:

Опытный пользователь, знание Microsoft Office,Excel, Word, Outlook Corel Draw, Adobe Photosop.

Дополнительная информация Личные качества: коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, порядочность, высокая работоспособность, обучаемость.

Требования к вакансии

Желаемая должность Дизайнер

Вид занятости Полная занятость, Неполная занятость

Желаемая зарплата от 500$

Желаемый регион работы Одесса