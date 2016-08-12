Ludmila1012

Работаю с текстами.
Предоставляюуслуги по работе с текстом.
-копирайтинг,
-рерайтинг,
-SEO-копирайтинг
- написание информационных статей
-набор текста (со сканированных печатных или рукописных файлов)
-транскрибация (перевод аудио/видео файлы в текст)
-написание рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ по гуманитарным
дисциплинам
Дополнительныенавыки:
Высокая скорость печати
Легкий слог
Личные качества:
Не нарушаю сроки работ
Работаю с четким соблюдением требований
Рабочий график:
С 2.00 до 6.00 по МСК
В течение дня по мере возможности
Интересы:
Здоровыйобраз жизни
Тайм-менеджмент
Народнаякосметика
Педагогикаи психология
Кулинария
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