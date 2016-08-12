Ludmila1012

Работаю с текстами.

Предоставляюуслуги по работе с текстом.

-копирайтинг,

-рерайтинг,

-SEO-копирайтинг

- написание информационных статей

-набор текста (со сканированных печатных или рукописных файлов)

-транскрибация (перевод аудио/видео файлы в текст)

-написание рефератов, контрольных, курсовых и дипломных работ по гуманитарным

дисциплинам

Дополнительныенавыки:

Высокая скорость печати

Легкий слог

Личные качества:

Не нарушаю сроки работ

Работаю с четким соблюдением требований

Рабочий график:

С 2.00 до 6.00 по МСК

В течение дня по мере возможности

Интересы:

Здоровыйобраз жизни

Тайм-менеджмент

Народнаякосметика

Педагогикаи психология

Кулинария