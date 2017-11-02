Предлагаю работодателям качественное, скрупулёзное выполнение работы

Время работы: до 10-12 час/сутки, при сжатых сроках.

Личностные свойства: обязательность, нацеленность на результат, собранность и максимальное сосредоточение при выполнении задачи, творчество, ответственность.

Наполнение контентом. Рерайтинг/Копирайтинг. Редактирование/Корректировка текстов, аудио- и видеофайлов

Образование: музыкальное среднее,специальное (фундаментальный опыт работы в эстрадном жанре: вокал, инструментальное исполнение/аранжирование), экономическое высшее: специализация "Экономика предприятия".

Знание языков: русский (отлично), иностранные: украинский (хорошо).

Желательно предложения работы в разделах:

"Переводы/Статьи/Тексты", за исключением таких категорий как "Дипломы/Курсовые/Рефераты" (причина: неприемлемость личностная) и "Стихи" (причина: отсутствие таланта в данной области);

"Веб-программирование/Сайты" в категориях "Интернет-магазины", "Контент-менеджмент/Наполнение сайта" (есть временный опыт работы в системе управления проектов JIRA, это обработка файлов-лотов торговых позиций медицинских препаратов(синонимов) и заявок на них на бирже, с последующей загрузкой обработанных позиций в систему в режиме управления/редактирования JIRA. Скриншоты не сохраняла, но ТЗ и типы документов к обработке и обработанных могу предоставить, для примера сложности манипуляций в работе. Принцип работы мною был освоен, не устроила система оплаты, в части соответствия затраченного времени на обработку мизерным тарифам): исходя из опыта использования WEB, утверждаю, что смогу справиться с любой работой в режиме редактирования на каждой из платформ (обучаюсь настойчиво и в краткие сроки, т.к. обладаю свойством системного мышления). В категориях "HTML-верстка" и "Тестирование сайтов/Юзабилити" пока прохожу подготовительный этап.

Моб. телефон укажу только в личной переписке, при обсуждении/получении заказа, во избежание лишнего распространения номера в Интернете.