Здравтсвуйте!!! Закончила в 2005 г. Челябинский Государственный Педагогический Университет по специальности педагог-психолог. В конце 5 курса кроме своего диплома написала еще 3 попросьбе друзей. С этого и началась моя работа в качестве исполнителя дипломных и прочих работ. Все защитились на отлично! Имею физкультурное образование (красный диплом). Работаю с несколькими челябинскими фирмами. Пишу много, быстро и качественно! Веду детские курсы по развитию памяти, внимания, воображения и логического мышления. В этой теме могу рассказать много нового и интересного!

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