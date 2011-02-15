Здравтсвуйте!!! Закончила в 2005 г. Челябинский Государственный Педагогический Университет по специальности педагог-психолог. В конце 5 курса кроме своего диплома написала еще 3 попросьбе друзей. С этого и началась моя работа в качестве исполнителя дипломных и прочих работ. Все защитились на отлично! Имею физкультурное образование (красный диплом). Работаю с несколькими челябинскими фирмами. Пишу много, быстро и качественно! Веду детские курсы по развитию памяти, внимания, воображения и логического мышления. В этой теме могу рассказать много нового и интересного!
Пишу увлекательные статьи!Все очень недорого! Жду ваших заказов!!!
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