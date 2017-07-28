Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я - веб-дизайнер. Разрабатываю качественный дизайн сайтов.
Для меня это нечто большее, чем просто работа.
Это мое хобби и оно приносит мне море положительных эмоций,
а клиентам качественные сайты.
Я гарантирую Вам полную отдачу к проекту.
Ваш сайт будет продавать и привлекать новых клиентов.
Запускаю проекты вовремя.
До начала проекта внимательно изучаю задачу.
Строго следую принципам:
- Честность
- Ответственность
- Скорость
- Внимательность
- Креативность
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Landing Page
- Адаптивный дизайн
- UI/UX разработка
- Баннеры, логотипы
В работе ценю: честность и легкий подход.
Возьмусь за проект только если буду уверен, что буду полезен.
Готов к сотрудничеству на постоянной основе.