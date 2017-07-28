Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я - веб-дизайнер. Разрабатываю качественный дизайн сайтов.

Для меня это нечто большее, чем просто работа.

Это мое хобби и оно приносит мне море положительных эмоций,

а клиентам качественные сайты.

Я гарантирую Вам полную отдачу к проекту.

Ваш сайт будет продавать и привлекать новых клиентов.

Запускаю проекты вовремя.

До начала проекта внимательно изучаю задачу.

Строго следую принципам:

- Честность

- Ответственность

- Скорость

- Внимательность

- Креативность

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Landing Page

- Адаптивный дизайн

- UI/UX разработка

- Баннеры, логотипы

В работе ценю: честность и легкий подход.

Возьмусь за проект только если буду уверен, что буду полезен.

Готов к сотрудничеству на постоянной основе.