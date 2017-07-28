Lugansky

Дмитрий Писклов Lugansky

 
32 годаУкраина/Луганск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Я - веб-дизайнер. Разрабатываю качественный дизайн сайтов.

Для меня это нечто большее, чем просто работа. 

Это мое хобби и оно приносит мне море положительных эмоций, 

а клиентам качественные сайты. 

Я гарантирую Вам полную отдачу к проекту. 

Ваш сайт будет продавать и привлекать новых клиентов.

Запускаю проекты вовремя. 

До начала проекта внимательно изучаю задачу.

Строго следую принципам:

- Честность

- Ответственность

- Скорость

- Внимательность

- Креативность

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Landing Page

- Адаптивный дизайн

- UI/UX разработка

- Баннеры, логотипы

В работе ценю: честность и легкий подход. 

Возьмусь за проект только если буду уверен, что буду полезен.

Готов к сотрудничеству на постоянной основе.

Дизайн сайта