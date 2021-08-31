Luiza_brand

Визуализатор Бренда

Я визуализатор Бренда, составляю контент продающий Личный Бренд под портрет целевой аудитории.

составляю мудборд для съёмок

с тех. Заданием.

составляю имиджбук - персональная книга продвижения под конкретного человека. Которая раскрывает его как личность и Эксперта.

Провожу аудит профиля на предмет - пробелов и слепых зон, недочетов.

смм специалист со стажем.