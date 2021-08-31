Luiza_brand

Луиза Бадриева Luiza_brandLuiza_brand
38 летРоссия/Альметьевск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Визуализатор Бренда
Я визуализатор Бренда, составляю контент продающий Личный Бренд под портрет целевой аудитории.
составляю мудборд для съёмок
с тех. Заданием.
составляю имиджбук - персональная книга продвижения под конкретного человека. Которая раскрывает его как личность и Эксперта.
Провожу аудит профиля на предмет - пробелов и слепых зон, недочетов.
смм специалист со стажем.
Действие аккаунта приостановлено!