Работа в Photoshop, Illustrator, CorelDraw
Привет, меня зовут Юля и я графический дизайнер , занимаюсь этим уже 2 года.
Всегда качественно и ответственно подхожу к каждому заказу, задаю уточняющие вопросы и создаю дизайн который Вы хотите!
Всегда готова к чему-то новому и стремлюсь создать что-то очень крутое!
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- векторная отрисовка
- логотипы
- флаеры
- визитные карточки
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Портфолио
- Дизайн рекламы29 просмотров
- Логотип для швейной мастерской29 просмотров
- Логотип для строительной компании25 просмотров
- Логотип для пекарни34 просмотра
- Логотип для отеля18 просмотров
- Векторная отрисовка20 просмотров
- Векторная отрисовка6 просмотров
- Векторная отрисовка33 просмотра
- Векторная отрисовка21 просмотр
- Векторная отрисовка8 просмотров
- Векторная отрисовка18 просмотров
- Векторная отрисовка21 просмотр