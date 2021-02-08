LukashUV

Лукаш LukashUV

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа в Photoshop, Illustrator, CorelDraw

Привет, меня зовут Юля и я графический дизайнер , занимаюсь этим уже 2 года.

Всегда качественно  и ответственно подхожу к каждому заказу, задаю уточняющие вопросы и создаю дизайн который Вы хотите! 

Всегда готова к чему-то новому и стремлюсь создать что-то очень крутое!

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- векторная отрисовка 

- логотипы

- флаеры

- визитные карточки 

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