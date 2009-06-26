LukeSkywalker

Возьмусь за вёрстку и раскрутку сайтов. Помогу выбрать систему для управления сайтом (CMS), а также сверстаю скины из готовых PSD шаблонов и подберу подходящий сам. Раскручу сайт, зарегистрирую в каталогах и досках объявлений, подниму ИЦ, ТИЦ и PR, проведу оптимизацию сайта под поисковые системы. Подниму находимость сайта поисковиками.

Займусь:

вёрсткой сайтов-визиток;

созданием шаблонов для CMS;

раскруткой и оптимизацией сайтов.

Помогу подобрать подходящий хостинг.