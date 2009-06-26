LukeSkywalker

Александр Дадашев LukeSkywalkerLukeSkywalker
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Возьмусь за вёрстку и раскрутку сайтов. Помогу выбрать систему для управления сайтом (CMS), а также сверстаю скины из готовых PSD шаблонов и подберу подходящий сам. Раскручу сайт, зарегистрирую в каталогах и досках объявлений, подниму ИЦ, ТИЦ и PR, проведу оптимизацию сайта под поисковые системы. Подниму находимость сайта поисковиками.
Займусь:
вёрсткой сайтов-визиток;
созданием шаблонов для CMS;
раскруткой и оптимизацией сайтов.
Помогу подобрать подходящий хостинг.
Действие аккаунта приостановлено!