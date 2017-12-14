Полиграфическая верстка: книги, учебники, методички, журналы, брошюры; подготовка иллюстраций

Верстка учебно-методических изданий в соответствии с СанПинами.

Верстка иллюстрированных полноцветных изданий.

Верстка изданий с многоуровневой структурой, включающих большое количество сносок, формул, таблиц.

Перевод в InDesign верстки, сделанной в Ventura Publisher, PageMaker, FrameMaker, QuarkXPress.

Рерайтинг. Литературная обработка текстов.

Подготовка (подбор, создание, обработка) иллюстраций: техническая графика (схемы, диаграммы таблицы, графики) и фотосъемка.

Есть небольшой (полгода) опыт HTML-верстки, также небольшой опыт по наполнению сайтов.

Резюме: http://lu-kina.wix.com/lukina#!resume/c46c

Порфолио (верстка): http://lu-kina.wix.com/lukina#!projects/cm8a

Портфолио (фото): https://lori.ru/Lukina

Вконтакте: http://vk.com/lukinat

Email: [email protected]