Верстка учебно-методических изданий в соответствии с СанПинами.
Верстка иллюстрированных полноцветных изданий.
Верстка изданий с многоуровневой структурой, включающих большое количество сносок, формул, таблиц.
Перевод в InDesign верстки, сделанной в Ventura Publisher, PageMaker, FrameMaker, QuarkXPress.
Рерайтинг. Литературная обработка текстов.
Подготовка (подбор, создание, обработка) иллюстраций: техническая графика (схемы, диаграммы таблицы, графики) и фотосъемка.
Есть небольшой (полгода) опыт HTML-верстки, также небольшой опыт по наполнению сайтов.
Резюме: http://lu-kina.wix.com/lukina#!resume/c46c
Порфолио (верстка): http://lu-kina.wix.com/lukina#!projects/cm8a
Портфолио (фото): https://lori.ru/Lukina
Вконтакте: http://vk.com/lukinat
Email: [email protected]