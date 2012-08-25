Lukomor

Алексей Lukomor

 
37 летРоссия/Свободный
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Работаю с Битрикс

Верстка и настройка шаблонов для CMS 1С-Битрикс

Программирование компонентов

PHP, MySQL, jQuery

PHPMySQLjQueryБитрикс
Портфолио