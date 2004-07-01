Lukovika

Виктория Lukovika

 
45 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ищу подработку до 2-х часов в день! Рассмотрю все варианты. Гарантирую за это время 100%качество работы.

01/07/2004-31/10/2014 ООО МК Постулат.  Непрерывный стаж 7лет. Должность: менеджер дизайнер корпусной мебели. После декретного отпуска вышла в должности

бухгалтера-кассира.Должностные обязанности:

  • консультирование;
  • продажи;
  • проектирование, дизайн корпусной мебели;
  • расчет материала, фурнитуры и введение в программу 1С;
  • расчет цены изделия;
  • подготовка чертежей мебели и отправка на производство;
  • контроль за сроками сдачи мебели;
  • работа с телефоном. (диспетчерская работа, урегулирование рабочих моментов, конфликтных ситуации, консультации);
  • оформление кредита (Русский стандарт»);
  • работа в кассе: выписка счета, товарных накладных, счетов фактур, составление договоров,составление отчетности (авансовые отчеты, кассовые и т.д).
С02.07.2013 -  по 06.10.2014 ЗАО "Банк Тинькофф кредитные системы» Должность: оператор Домашнего Колл-центра (ДКЦ) Должностные обязанности:
  • консультирование по телефону;
  • продажи в сфере банковских услуг;
  • холодные звонки, работа с возражениями;
  • оформление заявок на кредит;
  • самостоятельное изучение продуктов;
  • дистанционное обучение
Профессиональные навыки: Скорость печати 200 ударов в минуту. Свободно владею персональным компьютером как пользователь, работаю в таких программах как 1. С Предприятие,Word, Excel, AutoCAD, Viz., и др. В 2004 году  окончила курсы секретаря референта на базе профессионального лицея №24, имеется диплом.В 2013 году прошла 10-ти дневное обучение в компании TeleTrade  по курсу интернет-трейдинг, Торговля на  Forex  и других финансовых рынках

Образование: Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры и Искусств, факультет “Управление социально-культурной деятельностью”квалификация“Менеджер социально-культурной деятельности” 

Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга