Ищу подработку до 2-х часов в день! Рассмотрю все варианты. Гарантирую за это время 100%качество работы.
01/07/2004-31/10/2014 ООО МК Постулат. Непрерывный стаж 7лет. Должность: менеджер дизайнер корпусной мебели. После декретного отпуска вышла в должности
бухгалтера-кассира.Должностные обязанности:
- консультирование;
- продажи;
- проектирование, дизайн корпусной мебели;
- расчет материала, фурнитуры и введение в программу 1С;
- расчет цены изделия;
- подготовка чертежей мебели и отправка на производство;
- контроль за сроками сдачи мебели;
- работа с телефоном. (диспетчерская работа, урегулирование рабочих моментов, конфликтных ситуации, консультации);
- оформление кредита (Русский стандарт»);
- работа в кассе: выписка счета, товарных накладных, счетов фактур, составление договоров,составление отчетности (авансовые отчеты, кассовые и т.д).
- консультирование по телефону;
- продажи в сфере банковских услуг;
- холодные звонки, работа с возражениями;
- оформление заявок на кредит;
- самостоятельное изучение продуктов;
- дистанционное обучение
Образование: Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры и Искусств, факультет “Управление социально-культурной деятельностью”квалификация“Менеджер социально-культурной деятельности”
Действие аккаунта приостановлено!
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга