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01/07/2004-31/10/2014 ООО МК Постулат. Непрерывный стаж 7лет. Должность: менеджер дизайнер корпусной мебели. После декретного отпуска вышла в должности

бухгалтера-кассира.Должностные обязанности:

консультирование;

продажи;

проектирование, дизайн корпусной мебели;

расчет материала, фурнитуры и введение в программу 1С;

расчет цены изделия;

подготовка чертежей мебели и отправка на производство;

контроль за сроками сдачи мебели;

работа с телефоном. (диспетчерская работа, урегулирование рабочих моментов, конфликтных ситуации, консультации);

оформление кредита (Русский стандарт»);

работа в кассе: выписка счета, товарных накладных, счетов фактур, составление договоров,составление отчетности (авансовые отчеты, кассовые и т.д).



консультирование по телефону;

продажи в сфере банковских услуг;

холодные звонки, работа с возражениями;

оформление заявок на кредит;

самостоятельное изучение продуктов;

дистанционное обучение

С02.07.2013 - по 06.10.2014 ЗАО "Банк Тинькофф кредитные системы» Должность: оператор Домашнего Колл-центра (ДКЦ) Должностные обязанности:Профессиональные навыки: Скорость печати 200 ударов в минуту. Свободно владею персональным компьютером как пользователь, работаю в таких программах как 1. С Предприятие,Word, Excel, AutoCAD, Viz., и др. В 2004 году окончила курсы секретаря референта на базе профессионального лицея №24, имеется диплом.В 2013 году прошла 10-ти дневное обучение в компании TeleTrade по курсу интернет-трейдинг, Торговля на Forex и других финансовых рынках

Образование: Восточно-Сибирская Государственная Академия Культуры и Искусств, факультет “Управление социально-культурной деятельностью”квалификация“Менеджер социально-культурной деятельности”