Lukum

Станислав Lukum

 
53 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Специалист в области международного туризма

12 лет практической деятельности в международном выездном туризме. Имею богатый опыт работы в туристических агентствах и туроператорских компаниях. Глубокое знание бизнес-процессов в туристической отрасли и операторского рынка, законодательной базы и зарубежных направлений. Опыт руководства агентствами, обучения менеджеров и работы со студентами-практикантами.

Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы на тему туризма.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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