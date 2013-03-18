Специалист в области международного туризма

12 лет практической деятельности в международном выездном туризме. Имею богатый опыт работы в туристических агентствах и туроператорских компаниях. Глубокое знание бизнес-процессов в туристической отрасли и операторского рынка, законодательной базы и зарубежных направлений. Опыт руководства агентствами, обучения менеджеров и работы со студентами-практикантами.

Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы на тему туризма.