Веб-дизайнер

Всех приветствую!) Меня зовут Кирилл я начинающий веб-дизайнер. Понимая, что здесь не любят читать долгие биографии о том, "какой я крутой дизайнер за плечами сотни коммерческих проектов" часто эта информация лишняя. Скажу что я и учусь и работаю веб-студии дизайнером, соответственно имею некий коммерческий опыт в дизайне, пусть я и не так часто делаю дизайн-макеты, на что я и пришел сюда прокачивать свои способности и делать хорошо как вашему бизнесу, так и вашим клиентам:)