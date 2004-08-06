Пункт обмена валют (WMZ, WMR, WME, WMU, E-gold) во всех направлениях! ТЗ: 1. Самое главное БЕЗОПАСНОСТЬ. (обменый пункт должен быть хорошо защищен от атак, хакигна и взлома) 2. Админ зона (статистика по совершению сделок, суммы, прибыль, партнерские начисления) 3. ...