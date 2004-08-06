Lunatik

Гость Lunatik

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
19 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
UkraineDevelopers
Developers 
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
19 лет назад
2 отзыва(-1)
$30
10 баллов
19 лет назад
Создание небольшого сайта
Было приятно с этим заказчиком работать. Всё прошло нормально, как и договаривались.
Работу выполнили в крачайшие сроки и работой довольны.
Ответный отзыв