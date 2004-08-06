Необходимо проверить ресурс на наличие ошибок и "дыр", провести тестирование: www.wm-kapital.ru
Тестирование сайтов18 заявок
Закрыт
18 лет назад
Необходимо проверить ресурс на наличие ошибок и "дыр", провести тестирование: www.wm-kapital.ru
Пункт обмена валют (WMZ, WMR, WME, WMU, E-gold) во всех направлениях! ТЗ: 1. Самое главное БЕЗОПАСНОСТЬ. (обменый пункт должен быть хорошо защищен от атак, хакигна и взлома) 2. Админ зона (статистика по совершению сделок, суммы, прибыль, партнерские начисления) 3. ...
Необходимо создать дизайн сайта и сверстать одну страницу, все остальное доделаю сам. Тематика сайта - ночные клубы, развлечения, культурно-развлекательные центры. Сайт - рекламного агенства.