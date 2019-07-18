Lunntik

Татьяна Родионова Lunntik

 
29 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Могу. Умею. Практикую.

Что я умею:

  • Дизайн. Мелкая графика, большая графика. Могу немного в анимацию и видео-обработку. Опыт работы - больше 7-ми лет. Работаю в Фотошопе (на "ты"), Иллюстраторе (постепенно перехожу на "ты") и в Индизайне.
  • Верстка буклетов, брошюр. Создание презентаций.
  • Писать. Много, интересно, красиво. Рерайт/копирайт с уникальностью от 90%. Оригинальные статьи, новости, немного даже репортажи, отчеты;
  • Администрирование сайта на WordPress;
  • SMM, анализ аудитории, SEO оптимизация;
  • Есть много теоретических знаний о маркетинге и PR, очень бы хотелось себя попробовать в этих направлениях.
  • С 2014 года работаю над собственными проектами. Полное планирование, логистика, сопровождение от начала и до конца ивента.
WordPressСайт на WordPressPhotoshopSEO-оптимизация
Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
$8/час
от $8от 1 дня
#317
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 4 часов
#2476