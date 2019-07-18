Могу. Умею. Практикую.
Что я умею:
- Дизайн. Мелкая графика, большая графика. Могу немного в анимацию и видео-обработку. Опыт работы - больше 7-ми лет. Работаю в Фотошопе (на "ты"), Иллюстраторе (постепенно перехожу на "ты") и в Индизайне.
- Верстка буклетов, брошюр. Создание презентаций.
- Писать. Много, интересно, красиво. Рерайт/копирайт с уникальностью от 90%. Оригинальные статьи, новости, немного даже репортажи, отчеты;
- Администрирование сайта на WordPress;
- SMM, анализ аудитории, SEO оптимизация;
- Есть много теоретических знаний о маркетинге и PR, очень бы хотелось себя попробовать в этих направлениях.
- С 2014 года работаю над собственными проектами. Полное планирование, логистика, сопровождение от начала и до конца ивента.
Портфолио
- Ребрендинг114 просмотров
- Визитки121 просмотр
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$8/час
от $8от 1 дня
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нет отзывов
$3/час
от $3от 4 часов
#2476