Luntikama1973

« Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик – кто падал и вставал..»- Конфуций

Я всех приветствую. Я крайне творческий, увлечённый, исполнительный человек. В настоящее время проживаю в Хошимине Вьетнам. По первому образованию педагог психолог, также дизайнер одежды и в постоянном увлечении в области гастрономии и кулинарии. Имею 2 небольших кондитерских линейки десертов не содержащих животные ингредиенты и глютена. Очень увлечена в данный момент темой правильных , легких и здоровых десертов. Имею опыт в написании микро статей для соц сетей Инстаграмм и Фейсбук и ведение кулинарных аккаунтов . Также на своём личном аккаунте пишу заметки по психологии и общении родитель/ребёнок. Мое хобби - написание детских книг и художественных жизненных историй для взрослых .

https://instagram.com/vslyx_o_glavnom?igshid=oqjto1xush9b

https://instagram.com/valentina_alevtina?igshid=kpyvpzflfgc