Знание английского и русского языков на высоком уровне. Высшее образование: красный диплом в области перевода и лингвистики. Переводы с английского на русский, с русского на английский, а также с немецкого на русский и с русского на немецкий. Готовность и стремление к работе, качество выполнения работы в быстрые сроки. Нет лучшего специалиста, чем тот, у кого есть блеск в глазах и желание работать! Договорная невысокая цена также станет для вас приятным сюрпризом. Связаться со мной можно по почте [email protected] , также в WhatsApp 89896269997. Буду очень рада сотрудничеству!