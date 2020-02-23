LupIgSpb

Игорь Лупнев LupIgSpb

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Доклад для научной конференции
Рекомендую заказчика,работает по предоплате
Постоянно обращаюсь к данному исполнителю,пока без нареканий, рекомендую!
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод тех.документации
Отличный заказчик, рекомендую
Качественно и в срок выполнил работу, рекомендую
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод юридической документации
Приятно сотрудничать, рекомендую заказчика,работает по предоплате
Качество на высоте! рекомендую
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Спасибо за хороший заказ, рекомендую
Единственный,кто взялся за работу и выполнил ее,а остальные фрилансеры просто дилетанты, рекомендую как добросовестного и исполнительного человека
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