Необходимо транскрибировать аудиофайл, продолжительность записи 48 минут, предлагайте свои цены за минуту работы
Транскрибация349 заявок
Закрыт
4 года назад
Необходимо транскрибировать аудиофайл, продолжительность записи 48 минут, предлагайте свои цены за минуту работы
Требуется написать доклад для конференции к Дню Победы, тема "Дух победителей"
Требуется качественно перевести доклад, оплата после выступления человека с вашим переводом
PDF 15К техническая документация, Язык-немецкий
Требуется перевести документы на немецкий язык,КАЧЕСТВЕННО!оплата строго после того,как человек на конференции зачитает текст и не ударит в грязь лицом относительно языка, так что уважаемые переводчики, подумайте лишний раз,буду выбирать исполнителем и писать отзыв 100%
Требуется активный пользователь социальных сетей для проверки активности, и внесения данных в таблицу