Требуется перевести документы на немецкий язык,КАЧЕСТВЕННО!оплата строго после того,как человек на конференции зачитает текст и не ударит в грязь лицом относительно языка, так что уважаемые переводчики, подумайте лишний раз,буду выбирать исполнителем и писать отзыв 100%