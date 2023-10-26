Копірайтер з амбіціями офіс-менеджера

Копірайтер з амбіціями офіс-менеджера, бажає знову почати вкладати в слова життя та значення!

Моя професійна подорож як копірайтера розпочалася з ділового листування з клієнтами на посаді офіс-менеджера компанії. В 2013 я почала швидко розвиватися в напрямку копірайтинга, працювала на біржах контенту та фрілансу. Робота зі словом поступово відкривала мені світ можливостей для творчого вираження.

Навички збору та оброблення найрізноманітнішої інформації допомогали моєму аналітичному мисленню доповнюватися нотками творчості, доступно та цікаво викладати письмову інформіцію для цільової аудиторії, створювати інтелектуальні тексти які змінювали сприйняття та переконували читача.

Пишу тексти для соціальних мереж

Cтворюю рекламні seo-тексти

Перекладаю тексти з російської на українську мови та навпаки

Корегую та вдосконалюю тексти відповідно до вимог

Базово володію графічними редакторами та програмами обробки ілюстрацій

Можу редагувати та розміщувати матеріали в адмінках WIX, WordPress, Prom ua

Володію основами інтернет-маркетингу

Пишу тексти згідно ТЗ

Перевіряю тексти на унікальність та плагіат

Переважні теми до написання текстів: бізнес, менеджмент, психологія, краса, кулінарія, діти, будівництво та ремонт

ПОРТФОЛІО Людмила Акимова (google.com)