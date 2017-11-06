Развиваться как личность, расти как профессионал, совершенствоваться как человек.

- введение и обработка первичной документации (приходные, расходные, налоговые накладные);- составление актов сверок с покупателями;- анализ инвентаризаций товаров в магазинах,принадлежащих организации;- учет, контроль и анализ реализации готовойпродукции;- проведение инвентаризации склада готовой продукции;- анализ продаж продукции, контроль за ценовой политикой предприятия

- планирования та анализ финансово – производственной деятельностифирмы и оценка её эффективности; - управления калькуляции производства.