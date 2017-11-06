Lusiam

Людмила Бедрак Lusiam

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Развиваться как личность, расти как профессионал, совершенствоваться как человек.

-         введение и обработка первичной документации (приходные, расходные, налоговые накладные);-         составление актов сверок с покупателями;-         анализ инвентаризаций товаров в магазинах,принадлежащих организации;-         учет, контроль и анализ реализации готовойпродукции;-         проведение инвентаризации склада готовой продукции;-         анализ продаж продукции, контроль за ценовой политикой предприятия

-         планирования та анализ финансово – производственной деятельностифирмы и оценка её эффективности; -         управления калькуляции производства. 