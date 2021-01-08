Контент менеджер. Работа с сайтами на WordPress
Опыт работы более 11 лет.
- Создание и администрирование сайтов на WordPress
- Наполнение контентом
- SEO-оптимизация статей (метатеги) - description, title, keywords, плагин Yoast SEO, перелинковка
- Перенос контента с HTML сайтов на WordPress
- Сопровождение сайтов на WordPress
- Создание и дизайн сложных страниц с использованием визуальных конструкторов Elementor, Visual Composer (WPBakery Page Builder)
- Копирайт/рерайт + SEO
- SEO-оптимизация и уникализация фото
- Сбор и кластеризация СЯ в Гугл
- Работа с биржами вечных ссылок - Миралинкс, Гоугетлинкс, Гетгудлинкс, Ротапост, Блогун
- Ведение соцсетей Фейсбук, Инстаграм (посты, акции, фотоколлажи, сторис)
- Photoshop - обтравка фото, цветокоррекция, коллажирование, создание акций и рекламных банеров
Контакт для связи [email protected]
Портфолио
- Администратор сайта108 просмотров
- Новостная статья114 просмотров
- Наполнение сайта контентом120 просмотров