LustDay

Яна LustDay

 
47 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контент менеджер. Работа с сайтами на WordPress

Опыт работы более 11 лет. 

  • Создание и администрирование сайтов на WordPress
  • Наполнение контентом
  • SEO-оптимизация статей (метатеги) - description, title, keywords, плагин Yoast SEO, перелинковка
  • Перенос контента с HTML сайтов на WordPress
  • Сопровождение сайтов на WordPress
  • Создание и дизайн сложных страниц с использованием визуальных конструкторов Elementor, Visual Composer (WPBakery Page Builder)
  • Копирайт/рерайт + SEO
  • SEO-оптимизация и уникализация фото
  • Сбор и кластеризация СЯ в Гугл
  • Работа с биржами вечных ссылок - Миралинкс, Гоугетлинкс, Гетгудлинкс, Ротапост, Блогун
  • Ведение соцсетей Фейсбук, Инстаграм (посты, акции, фотоколлажи, сторис)
  • Photoshop - обтравка фото, цветокоррекция, коллажирование, создание акций и рекламных банеров
Мой личный сайт https://arttravelblog.ru/

Контакт для связи [email protected]

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