Верстальщик

Моб. телефон: 099 30 88 514

Е-mail: [email protected]

Опыт работы верстальщиком: нет.

Знания/умения :

1. HTML5.

2. CSS (все версии).

3. Javascript (фундаментальные знания и навыки),JQuery.

В качестве проверки вышеуказанных теоретических знаний былосделано:

1. Почти все практические задания на странице http://htmlbook.ru/practical. Два изнаиболее тяжелых доступны по ﻿адресам:

﻿• http://coder.cc.ua/(описание задания на http://htmlbook.ru/practical/forma-dlya-kokteilei)

﻿• http://coder.cc.ua/drinks/drinks.html(описание задания на http://htmlbook.ru/practical/elektronnyi-somele).

﻿Во время версткиэтих форм были использованы Emmet, Sass, сетка Bootstrap (только во второй

﻿форме). Интерактивность создана с помощью JQuery.

2. Практические задачи по первой и второй частейучебника по Javascript, который представлен на сайте ﻿http://learn.javascript.ru/.

Специальные знанияи навыки :

Языки: Украинська (хорошо), Русский, Deutsch (mit dem Wörterbuch), English(Upper-Intermediate)

Личные качества /интересы :

Целеустремленность, ответственность, аналитическиеспособности, дисциплинированность, коммуникабельность, аккуратность,

пунктуальность, оперативность, оптимизм.