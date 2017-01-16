Моб. телефон: 099 30 88 514
Е-mail: [email protected]
Опыт работы верстальщиком: нет.
Знания/умения:
1. HTML5.
2. CSS (все версии).
3. Javascript (фундаментальные знания и навыки),JQuery.
В качестве проверки вышеуказанных теоретических знаний былосделано:
1. Почти все практические задания на странице http://htmlbook.ru/practical. Два изнаиболее тяжелых доступны по адресам:
• http://coder.cc.ua/(описание задания на http://htmlbook.ru/practical/forma-dlya-kokteilei)
• http://coder.cc.ua/drinks/drinks.html(описание задания на http://htmlbook.ru/practical/elektronnyi-somele).
Во время версткиэтих форм были использованы Emmet, Sass, сетка Bootstrap (только во второй
форме). Интерактивность создана с помощью JQuery.
2. Практические задачи по первой и второй частейучебника по Javascript, который представлен на сайте http://learn.javascript.ru/.
Специальные знанияи навыки:
Языки: Украинська (хорошо), Русский, Deutsch (mit dem Wörterbuch), English(Upper-Intermediate)
Личные качества /интересы:
Целеустремленность, ответственность, аналитическиеспособности, дисциплинированность, коммуникабельность, аккуратность,
пунктуальность, оперативность, оптимизм.