Luteranism

Копирайтер, автор статей

Виталий Тимофеев

20.09.1987

Цель: удаленная работа в сети Интернет (копирайт, рерайт, написание авторских статей)

Контактная информация

Телефон: +380999667617

Эл. почта: [email protected]

Опыт работы

Модератор, редактор, копирайтер

с 09.2008 по 03.2010 Miralab (Seo) Севастополь

С 2008 по 2009 - копирайт, рерайт (удаленно)

С 2009 по 2010 - модератор системы, редактор статей (офис)

Образование (высшее) с 09.2004 по 06.2009

СевНТУ, Автоматизация управления технологическими процессами, Севастополь

Профессиональные навыки

Музыкант — эксперт, использую в настоящее время, 8 лет опыта.

Дополнительная информация

Помимо написания статей, готов вести блог/форум/колонку на тему "пикап" (теоретические знания подкреплены практикой). Обладаю достаточно глубокими познаниями в музыкальной индустрии.