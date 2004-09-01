Luteranism

Виталий Тимофеев LuteranismLuteranism
Виталий Тимофеев
20.09.1987
Цель: удаленная работа в сети Интернет (копирайт, рерайт, написание авторских статей)
Контактная информация
Телефон: +380999667617
Эл. почта: [email protected]
Опыт работы
Модератор, редактор, копирайтер
с 09.2008 по 03.2010 Miralab (Seo) Севастополь
С 2008 по 2009 - копирайт, рерайт (удаленно)
С 2009 по 2010 - модератор системы, редактор статей (офис)
Образование (высшее) с 09.2004 по 06.2009
СевНТУ, Автоматизация управления технологическими процессами, Севастополь
Профессиональные навыки
Музыкант — эксперт, использую в настоящее время, 8 лет опыта.
Дополнительная информация
Помимо написания статей, готов вести блог/форум/колонку на тему "пикап" (теоретические знания подкреплены практикой). Обладаю достаточно глубокими познаниями в музыкальной индустрии.