Дизайнер интерьера
Работаю дизайнером интерьера с 2014 года, предоставляю полный пакет документации: от эскиза до спецификации материалов. Также в состав проекта входят визуализации всех помещений и рабочие чертежи. Помогаю с подбором мебели и отделочных материалов, что практически гарантирует полное соответствие проекта дальнейшей реализации.
Работаю в разных стилистических направлениях для жилых и общественных зданий.
Основные программы:
3D Max (v-ray/corona render)
Corel photo paint
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- * Дизайн экстерьера загородного дома, Румыния.106 просмотров
- * Квартира в современном стиле, 30 м², Босния.99 просмотров
- * Квартира в стиле прованс, 55 м², Кишинев.89 просмотров
- * Разработки в сфере мебельного проектирования.84 просмотра
- * Интерьер квартиры в современном стиле, Кишинев.77 просмотров
- * Сауна в стиле рустик, 200 м², Кагул.79 просмотров