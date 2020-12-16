Дизайнер интерьера

Работаю дизайнером интерьера с 2014 года, предоставляю полный пакет документации: от эскиза до спецификации материалов. Также в состав проекта входят визуализации всех помещений и рабочие чертежи. Помогаю с подбором мебели и отделочных материалов, что практически гарантирует полное соответствие проекта дальнейшей реализации.

Работаю в разных стилистических направлениях для жилых и общественных зданий.

Основные программы:

3D Max (v-ray/corona render)

Corel photo paint

E-mail: [email protected]